AgenPress. Il nuovo leader ungherese, Péter Magyar, e il suo partito, Tisza, hanno messo nel mirino gli oligarchi di Orbán.

Il ministro delle finanze, András Kármán, ha promesso che entro il 5 giugno fornirà maggiori dettagli su una prevista riforma del regime fiscale che potrebbe rendere l’ Ungheria il primo Stato membro dell’UE a introdurre una nuova imposta patrimoniale dagli anni ’80.

Annunciando la nuova politica in un post su X la scorsa estate, Magyar ha affermato che la misura non era “una punizione, ma un segno di giustizia sociale e solidarietà in un paese funzionante e umano”.

Nel suo programma elettorale, Tisza ha promesso una tassa annuale dell’1% per coloro che possiedono un patrimonio superiore a 1 miliardo di fiorini (2,4 milioni di sterline), applicata alla parte del patrimonio che supera tale soglia. Immobili, azioni di società e beni detenuti all’estero sarebbero tutti inclusi nel calcolo, ha affermato Magyar su X, così come beni quali yacht, jet privati, dipinti e auto sportive. Per scoraggiare l’evasione fiscale, anche il patrimonio di coniugi e figli sarebbe soggetto a tassazione.

“L’Ungheria ha un disperato bisogno di una tassa patrimoniale, per due motivi”, afferma Zoltán Pogátsa, economista politico e docente all’Università dell’Ungheria Occidentale. In primo luogo, ritiene che le attuali imposte sul patrimonio siano troppo basse e, in secondo luogo, pensa che ciò garantirebbe maggiore trasparenza e responsabilità.

“La tassa patrimoniale di Tisza è un modo per restituire il denaro pubblico alle casse pubbliche”, afferma.

Dopo aver analizzato le fortune dei 50 ungheresi più ricchi, secondo la classifica della rivista Forbes, Pogátsa ha concluso che 38 di loro hanno accumulato la propria ricchezza sotto il governo Orbán tramite appalti pubblici, oppure erano già ricchi, ma hanno beneficiato ampiamente degli appalti pubblici durante il suo mandato.

Molti ricoprono ruoli chiave nei settori dei media, dell’energia, dell’edilizia, delle banche e del settore immobiliare, beneficiando di quello che divenne noto come il Sistema di Cooperazione Nazionale (SNR), dove la lealtà politica veniva ricompensata con opportunità economiche.

Tra gli oligarchi più noti della regione nord-orientale dell’India c’è Lőrinc Mészáros, in cima alla classifica di Forbes Ungheria con un patrimonio netto stimato di 5 miliardi di dollari. Installatore di impianti a gas, originario della stessa cittadina dell’ex primo ministro, il suo impero spazia dall’energia all’edilizia, dalla finanza al turismo e ai media. Anni fa, attribuì la sua fortuna a tre fattori: ” Dio, la fortuna e Viktor Orbán “, sebbene abbia anche riconosciuto il suo successo all’intelligenza e al duro lavoro.

Al 27° posto della classifica, con 245 milioni di dollari, si trova il genero di Orbán, István Tiborcz. I suoi interessi includono il settore immobiliare, alberghiero e bancario.

L’imprenditore del settore dei trasporti e dell’autotrasporto Gábor Bojár, che ha sostenuto Tisza durante la campagna elettorale, ha dichiarato: “I ricchi pagano le tasse anche in altri Paesi, mentre la persona media paga proporzionalmente molto di più in tasse: questo è ingiusto e questo sistema deve essere cambiato.

“Sono contento se devo pagare molte tasse, perché significa che probabilmente stiamo guadagnando molto anche noi.”