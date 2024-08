Napoli. Smart si ribalta, muore una bambina di 8 anni. Denunciata a piede libero la madre per omicidio stradale

AgenPress – La madre della bimba di 8 anni che ieri è morta nell’incidente stradale a Giugliano in Campania, dopo che l’auto sulla quale era a bordo si è ribaltata, è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale. Ieri, per la morte della piccola, era stato arrestato il compagno della donna che era alla guida dell’auto senza patente. La bimba, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era in braccio alla mamma, sedute entrambe al lato passeggeri. A bordo della Smart Fortwo c’erano quattro persone: il conducente, la compagna, la bimba di 8 anni e la sorella di 16 anni stipata nel piccolo vano posteriore dell’auto.