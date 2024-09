AgenPress. “Avevo una relazione sentimentale con lei, anche per questo ho revocato la sua nomina. Mai speso un euro del Ministero per lei. Non sono ricattabile. Ho presentato le mie dimissioni al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che le ha respinte”.

E’ quanto ha dichiarato il ministro Gennaro Sangiuliano intervistato dal Tg1.