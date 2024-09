Dossier sulla Lega, Borchia (Lega), rivelazioni inquietanti, emergenza democratica

AgenPress. “Sui giornali di oggi rivelazioni sconvolgenti sull’inchiesta della procura di Perugia che racconta l’esistenza di un meccanismo per colpire la Lega, tra spionaggio, dossieraggi e fango mediatico.

Un piano preciso per colpirci, uno scenario inquietante, su cui è necessario fare chiarezza e andare fino in fondo per accettare tutte le responsabilità. È evidente che la Lega, con le sue battaglie, dia fastidio a qualcuno: ricorrere a questi mezzi non solo è gravissimo e inaccettabile, ma dovrebbe far gridare chiunque all’emergenza democratica. Queste cose, in Italia, non possono e non devono accadere”.

Così in una nota Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo.