Infermieri, specializzare la formazione universitaria per rinnovare la professione

AgenPress. Cos’è oggi l’eccellenza nella professione infermieristica e come una formazione interdisciplinare più specializzata può dare nuovo impulso a una professione fondamentale per garantire il buon funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale? E’ il tema che sarà affrontato giovedì 12 settembre dalle 9.00 alle 12.15 a Roma presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma nel simposio “ECCELLENZA E INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE INFERMIERISTICA”.

L’appuntamento, evento di lancio del nuovo corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, metterà in luce le opportunità offerte dall’offerta formativa dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, aprirà un forum di discussione tra le principali figure del mondo accademico, sanitario e istituzionale e intende stimolare i giovani studenti a intraprendere con fiducia la carriera infermieristica, riconoscendone il valore nel contesto clinico e assistenziale e l’elevato impatto sulla società.

Dopo i saluti introduttivi, la giornata si aprirà con una tavola rotonda moderata da Bruno Cavaliere, Presidente della Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche (SIDMI) dal titolo “Innovazione nella formazione infermieristica e opportunità in sanità”. In essa saranno esplorate le esperienze più significative e illustrate le frontiere della professione. Parteciperanno Luigi Baldini, presidente Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI); la presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) Barbara Mangiacavalli; il professor Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento Programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Sistema Sanitario Nazionale del Ministero della Salute; Enrico Montaperto, dirigente dell’Ufficio VI della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio Ministero dell’Università e della Ricerca; il professor Vincenzo Di Lazzaro, preside della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; la senatrice Paola Binetti, professoressa di Storia della Medicina; la professoressa Rosaria Alvaro, presidente della Società Italiana di Scienze Infermieristiche, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; la professoressa Alvisa Palese, presidente della Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, Università degli Studi di Udine.

Subito dopo sarà la volta del racconto delle esperienze di successo grazie a un tavolo ricco di testimoni di eccezione: Maurizio Zega, presidente del Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica (CECRI) e presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma (OPI Roma); Ercole Vellone Professore Associato di Scienze Infermieristiche, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Alberto Dal Molin, presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Università del Piemonte Orientale; Azzurra Massimi, ricercatrice presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma.