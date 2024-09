Usa 2024. Taylor Swift, “gattara senza figli”, sostiene Kamala Harris. Trump: ne pagherà il prezzo sul mercato

AgenPress – Taylor Swift ha dichiarato di sostenere la vicepresidente Kamala Harris nella corsa alla presidenza, mettendo fine alle speculazioni sul fatto che la cantante superstar avrebbe condiviso le sue idee politiche in vista delle elezioni di novembre.

“Come molti di voi, ho guardato il dibattito stasera. Se non l’avete già fatto, questo è il momento giusto per fare ricerche sui problemi in questione e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che più vi interessano. Come elettore, mi assicuro di guardare e leggere tutto quello che posso sulle loro proposte politiche e sui piani per questo paese”, ha scritto Swift su Instagram poco dopo il dibattito di Harris con l’ex presidente Donald Trump su ABC News.

“Di recente sono stato informato che l’IA di ‘me’ che appoggiavo falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump è stata pubblicata sul suo sito. Ha davvero evocato le mie paure sull’IA e sui pericoli della diffusione di disinformazione. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei piani effettivi per queste elezioni come elettore. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024”.