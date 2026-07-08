Zelensky afferma di ritenere che Putin stia “perdendo l’iniziativa sul campo di battaglia”

AgenPress. Interrogato sui possibili cambiamenti nelle valutazioni russe sulla guerra, Zelensky ha affermato ai giornalisti che Putin era più forte all’inizio del conflitto, aggiungendo: “Credo che stia perdendo l’iniziativa sul campo di battaglia”.

Zelensky ha affermato di ritenere che l’Ucraina abbia compiuto “passi tecnologici” migliori rispetto alla Russia, sostenendo che l’Ucraina è diventata “più veloce”.

“Siamo più veloci, ed è per questo che penso che ora l’iniziativa sia passata nelle nostre mani, non del tutto, ma comunque passata”, ha affermato, aggiungendo che l’Ucraina sta cercando di spostare la guerra dal campo di battaglia al cielo.