Trump afferma che permetterà all’Ucraina di produrre missili Patriot

AgenPress. Trump ha detto ai giornalisti che lui e Zelenskyy avrebbero discusso della possibilità di autorizzare la produzione di missili Patriot in Europa.

“Ne parleremo”, ha detto Trump a proposito del sistema di difesa aerea di fabbricazione statunitense. “Guardate, è un’arma difensiva, cosa che preferisco a un’arma offensiva. È la migliore.”

“Una delle cose di cui parleremo è che vi daremo la licenza per produrre Patriots, è una cosa piuttosto figa, vero?” ha detto Trump, rivolgendosi a Zelenskyy. “In questo modo, non potrà lamentarsi del fatto che non gliene diamo abbastanza”, ha aggiunto Trump, rivolgendosi alla platea.

Trump ha aggiunto che la sua amministrazione non aveva ancora informato i produttori dei missili, Raytheon e Lockheed Martin.