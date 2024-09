INPS. Paolo Capone (UGL): “Ruolo strategico per sviluppo Paese e futuro giovani”

AgenPress. “Il quadro emerso dal Rapporto INPS è particolarmente significativo. Al 31 dicembre 2023 i pensionati erano circa 16,2 milioni, di cui 7,8 milioni uomini e 8,4 milioni donne. L’importo lordo delle pensioni complessivamente erogate è stato di 347 miliardi. L’Istituto gioca un ruolo cruciale nel garantire prestazioni di alta qualità e quantità ai cittadini. È altresì essenziale che il sistema Paese sostenga le esigenze della popolazione assicurando stabilità e welfare a lungo termine”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito alla presentazione del Rapporto Annuale dell’INPS, un evento di importanza strategica per il futuro del nostro sistema previdenziale. La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella “sottolinea la rilevanza di questa occasione, in cui vengono analizzate le sfide e le opportunità del nostro welfare. In tal senso, la sostenibilità del sistema previdenziale è al centro del dibattito”.

Secondo Capone: “Un punto fondamentale del Rapporto riguarda i giovani, che saranno interamente parte del sistema contributivo. È imperativo sviluppare politiche che tutelino il loro futuro previdenziale, promuovendo un metodo che sia equo e sostenibile. I nostri ragazzi rappresentano il futuro del Paese, e il loro benessere previdenziale deve essere una priorità. La relazione del Presidente Gabriele Fava si distingue per la sua visione prospettica, evidenziando la necessità di innovazione e adattamento della previdenza alle nuove sfide che riguardano l’occupazione. Questo approccio è fondamentale per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro e l’invecchiamento della popolazione”.

“In questa prospettiva – chiosa Capone – l’UGL si impegna a lavorare in stretta collaborazione con l’INPS e le istituzioni per migliorare il welfare in base a quelle che sono le esigenze delle famiglie e dei lavoratori. L’obiettivo è garantire che ogni cittadino possa contare su un supporto adeguato e su una previdenza solida. Continueremo a promuovere il dialogo e la cooperazione per costruire un futuro più sicuro per tutti”.