Imam espulso Bologna, Tovaglieri (Lega), in Italia non c’è spazio per predicatori di odio e per chi sposa estremismo islamico

AgenPress. “In Italia non può esserci spazio per i predicatori di odio e per chi sposa l’estremismo islamico. Bene che il Ministro Matteo Piantedosi si sia attivato nel più breve tempo possibile per allontanare dal nostro Paese una persona pericolosa come l’imam di Bologna, che nei mesi scorsi aveva messo nel mirino me e diversi esponenti del nostro partito, compreso il nostro segretario Matteo Salvini. Per difendere i confini si fa anche così, rispedendo a casa chi calpesta l’Europa e la civiltà occidentale”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega.