Media. L’Iran non risponderà all’attacco di Israele. Vicepresidente: il nostro potere umilierà i nemici della madrepatria

AgenPress – L’Iran ha informato Israele attraverso un intermediario straniero che non risponderà all’ondata di attacchi sul suo territorio. Lo ha riferito la rete Sky News in arabo.

Il primo vicepresidente Mohammad Reza Aref ha dichiarato che “il potere dell’Iran umilierà i nemici della madrepatria”, in un messaggio sul suo account X in risposta agli attacchi israeliani alle basi militari in alcune città iraniane. Nel frattempo Tasnim, agenzia di stampa vicina alle Guardie Rivoluzionarie, ha citato una fonte informata secondo cui l’Iran è pronto a rispondere ai nuovi attacchi israeliani in modo appropriato. La fonte sostiene inoltre che l’annuncio di Israele di aver colpito 20 luoghi in Iran sarebbe “falso” e Tel Aviv starebbe cercando di amplificare il suo “debole” attacco.