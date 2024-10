Israele. Gallant sul nuovo leader di Hezbollah. “Nomina temporanea, non per molto”

AgenPress – Il ministro della Difesa Yoav Gallant minaccia il neo-eletto leader di Hezbollah Naim Qassem, postando una foto del religioso su X con le parole: “Nomina temporanea. Non per molto”. In ebraico, aggiunge: “Il conto alla rovescia è iniziato”.

Qassem è stato annunciato oggi come il nuovo segretario generale del gruppo terroristico, poco più di un mese dopo che il leader di lunga data Hassan Nasrallah è stato ucciso in un attacco aereo israeliano. Il successore previsto Hashem Safieddine è stato ucciso da Israele pochi giorni dopo Nasrallah.