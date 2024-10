Alluvione Valencia. Si rifiuta di abbandonare il cane e i gatti. Video salvataggio dei vigili del fuoco con l’elicottero

AgenPress – Almeno 72 persone sono morte nelle inondazioni improvvise che hanno colpito il sud-est della Spagna. Valencia sembra essere la città più colpita, con immagini che mostrano veicoli ammucchiati e quartieri distrutti, e il ministro dei trasporti spagnolo che afferma che la linea ad alta velocità tra la città e Madrid è notevolmente danneggiata.

Alcune parti della Spagna sud-orientale hanno visto più di un anno di pioggia in sole otto ore, questo è noto come fenomeno Dana. Le critiche sono state rivolte al governo regionale di Valencia, che ha eliminato la Valencia Emergency Unit (UVE) al momento del suo insediamento nel 2023. Nel frattempo, sono state dispiegate più di 1.000 truppe per aiutare con le operazioni di salvataggio.

Numerosi i video in rete, in uno di questi un pompiere è sceso da un elicottero sospeso a un cavo per salvare una donna intrappolata da DANA assieme ai suoi cani ed ai suoi gatti. La ripresa è stata una delle immagini di speranza della giornata.

Nel video (ripreso da Repubblica), si vede l’ elicottero dei vigili del fuoco che localizza dall’alto una donna intrappolata e coperta dall’acqua nel patio della sua abitazione, una casetta di legno, stretta al suo piccolo cane, con un borsone sulle spalle, mentre abbraccia il soccorritore, la sua ultima ancora di salvezza prima che l’acqua la travolta, prima di essere issata con una fune per decine di metri e portata in salvo sull’elicottero. Il video che ritrae il drammatico salvataggio vicino Valencia sta facendo il giro del mondo, rilanciato da decine e decine di internauti sui social. Riprese che mostrano la donna, riparata sotto un portico nel pieno del nubifragio, con l’acqua alle spalle, che tiene in braccio il suo cane alzandolo per non farlo affogare, mentre le si avvina un soccorritore calato con un cavo d’acciaio da un elicottero. Si sente il rombo del velivolo. Poi l’abbraccio e la fune che inizia a salire strappandoli dalle acque e issandoli per diversi metri verso l’alto, verso il mezzo che li ha portati in salvo.