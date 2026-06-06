Trump si addormenta nello Studio Ovale. Il video diventa virale e scatena l’ironia dei social [video]

AgenPress. Un nuovo video che ritrae il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mentre sembra assopirsi durante un evento ufficiale alla Casa Bianca sta facendo il giro del web, alimentando polemiche e commenti ironici sui social network.

Le immagini, registrate nello Studio Ovale durante un incontro dedicato al settore del carbone, mostrano Trump seduto dietro la storica scrivania presidenziale mentre ascolta una serie di interventi. In alcuni momenti il presidente appare affaticato: chiude gli occhi per alcuni secondi e inclina la testa lateralmente, dando l’impressione di essersi addormentato. Poco dopo la rialza bruscamente, per poi tornare nuovamente a chiudere gli occhi.

Il filmato è rapidamente diventato virale e ha scatenato una valanga di reazioni online. Gli utenti dei social non hanno risparmiato battute e soprannomi. Tra i più condivisi figurano “Commander-in-Sleep” e “Sleepy Trump”, un evidente riferimento al celebre appellativo “Sleepy Joe” con cui il tycoon era solito attaccare il suo ex rivale politico, Joe Biden, durante le campagne elettorali.

L’episodio ha inevitabilmente riacceso il dibattito sull’età e sulla forma fisica dei leader politici americani, un tema che negli ultimi anni ha occupato spesso il centro del confronto pubblico negli Stati Uniti.

Al di là dell’ironia, alcuni medici e osservatori hanno invitato alla prudenza. Secondo diversi specialisti intervenuti nel dibattito online, episodi ripetuti di sonnolenza improvvisa durante eventi pubblici potrebbero meritare attenzione, anche se da un breve video non è possibile formulare alcuna valutazione medica attendibile. Gli esperti sottolineano infatti che stanchezza, jet lag, stress e ritmi di lavoro particolarmente intensi possono influire sulla concentrazione e sull’attenzione di chiunque.

La Casa Bianca, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali sul filmato. Nel frattempo, il video continua a raccogliere milioni di visualizzazioni e condivisioni, trasformandosi nell’ennesimo episodio virale destinato ad alimentare il confronto politico e mediatico attorno alla figura del presidente americano.