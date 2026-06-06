Porto Sant’Elpidio, esplode una palazzina all’alba: un morto e due feriti

AgenPress. Tragedia all’alba di oggi a Porto Sant’Elpidio, dove una violenta deflagrazione ha provocato il crollo di una palazzina in via Trentino. Il bilancio provvisorio è di una vittima e due persone ferite, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie.

Secondo le prime informazioni, l’esplosione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola di gas, anche se saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con esattezza l’origine della deflagrazione. L’allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino, quando numerose richieste di aiuto sono giunte al numero unico di emergenza 112 dalla zona adiacente alla Statale Adriatica.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Una persona è stata trovata senza vita, mentre altre due sono state soccorse e trasportate in ospedale: una al nosocomio di Fermo e l’altra, in condizioni più gravi, in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Le squadre dei vigili del fuoco stanno continuando a scavare tra i detriti per verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte nel crollo. L’area è stata transennata e messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi investigativi.

La comunità di Porto Sant’Elpidio è sotto shock per quanto accaduto. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti sull’identità della vittima, sulle condizioni dei feriti e sulle cause dell’esplosione che ha trasformato una tranquilla alba in una tragedia.