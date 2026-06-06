Convegno di Stoccarda. Il Sen. Dott. Scilipoti Isgrò propone un dialogo tra scienza, fede e cristianesimo sulla “via per l’immortalità”

Un’analisi integrale che mette a confronto tradizioni cristiane, ebraiche, islamiche, induiste, buddhiste e indigene, senza riduzionismi e con rigore culturale

AgenPress. Si è tenuto oggi a Stoccarda, nell’ambito del Convegno di Cristologia, l’intervento del Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò dal titolo “Materia, energia e spiritualità. Scienza, fede e cristianesimo: la via per l’immortalità”. Un contributo di taglio culturale e divulgativo che, senza pretese mediche o dottrinali, ha proposto un confronto rispettoso tra scienza, filosofie energetiche e grandi tradizioni religiose sul tema antropologico fondamentale: l’unità di corpo, energia e spirito nell’essere umano.

Tre linguaggi per un’unica domanda. “Da quando l’uomo ha coscienza di sé si interroga su tre realtà: la materia di cui è fatto, l’energia che lo anima, lo spirito che lo trascende”, ha dichiarato il Sen. Scilipoti Isgrò. “La scienza indaga il ‘come’ con strumenti e dati. Le religioni rispondono al ‘perché’ con simboli e fede. Tra le due, il concetto di energia funziona da ponte”.

Per la fisica l’energia è capacità di compiere lavoro. Per la medicina tradizionale cinese è Qi, per l’Ayurveda Prana, per Wilhelm Reich orgone. Per la spiritualità cristiana è pneuma: respiro, soffio, Spirito Santo. “Linguaggi diversi per descrivere una stessa intuizione: nell’uomo c’è una forza vitale che può ammalarsi, irrigidirsi, essere riaperta”, ha spiegato il relatore.

La materia: fondamento misurabile e limite metodologico della scienza. Il Sen. Scilipoti Isgrò ha ricordato come la scienza moderna abbia dimostrato l’intercambiabilità tra materia ed energia. La medicina basata sulle evidenze studia la materia: DNA, neurotrasmettitori, infiammazione, microbioma.

“Il suo limite è metodologico, non ideologico: misura ciò che è ripetibile. Non può dire se la materia ‘deve esserci’ o ‘cosa resta dopo’. Riconoscere questo confine è il primo atto di diplomazia tra scienza e fede. La scienza descrive il meccanismo, la fede interroga il senso”.

L’energia: ponte tra visibile e invisibile

L’intervento ha approfondito il ruolo dell’energia come connessione tra corpo e spirito.

Sul piano scientifico, il corpo umano emette calore, campi elettrici, radiazioni infrarosse. La psiconeuroendocrinoimmunologia studia come emozioni e stress modulino il sistema immunitario attraverso segnali biochimici.

Sul piano delle tradizioni orientali, Qi e Prana scorrono in canali. Se si bloccano, nasce la malattia. Strumenti come Ryodoraku o elettroagopuntura di Voll misurano la conduttanza cutanea con scopo descrittivo ed alcune volte anche diagnostico-medico.

Wilhelm Reich e la Bioenergetica hanno portato il concetto di “corazza muscolare”: energia psichica bloccata nel corpo, da sciogliere con respirazione e movimento.

Nella spiritualità cristiana, Pneuma è la stessa radice di “respiro”. “Il respiro è la prima energia ricevuta e l’ultima lasciata. La grazia è descritta dai Padri come energeia divina: forza che trasforma dall’interno, senza annullare la libertà”.

Uno sguardo diplomatico sulle grandi tradizioni religiose. Parte centrale del comunicato è il confronto rispettoso tra visioni dell’immortalità nelle diverse culture, proposto senza gerarchie ma con attenzione antropologica.

Cristianesimo: L’immortalità è dono di Dio, non conquista umana. Corpo e anima sono creati per l’unità. La resurrezione di Cristo è il fondamento: non sopravvivenza dell’anima, ma trasformazione integrale della persona. L’energia è lo Spirito Santo che anticipa già ora questa pienezza. La via è relazionale: fede, speranza, carità.

Ebraismo: Enfasi sulla Olam Ha-Ba, “il mondo a venire”. Meno speculazione sull’anima, più attenzione all’alleanza, alla giustizia e alla memoria. L’immortalità passa attraverso il nome che resta nella comunità e nella promessa divina.

Islam: L’anima nafs sopravvive alla morte ed è chiamata al Giudizio. Il Paradiso è descritto come pienezza di luce e pace. L’energia è la volontà di Dio che sostiene ogni respiro. La via è sottomissione fiduciosa e opere di misericordia.

Induismo: Ciclo di samsara e liberazione. L’energia è Prana . L’immortalità non è prolungare questa vita, ma riconoscere, il Sé eterno, come parte dell’Assoluto. La via è conoscenza, devozione, azione disinteressata.

Buddhismo: Non parla di “anima eterna” ma di continuità del processo. L’energia è la concatenazione di cause ed effetti . L’immortalità si intende come uscita dal ciclo della sofferenza nirvana, risveglio alla realtà interconnessa di tutte le cose. La via è consapevolezza, compassione, disciplina interiore.

Tradizioni sciamaniche e indigene: Vedono l’energia come rete che lega uomini, natura, antenati.

L’immortalità è permanere nella memoria del clan e nel ciclo della Terra. La via è armonia, rito, rispetto per il sacro nella natura. “Mettere queste visioni a confronto non significa relativizzarle, ma riconoscere la dignità di ogni ricerca di senso. La diplomazia intellettuale chiede di ascoltare prima di giudicare”, ha sottolineato il Sen. Scilipoti Isgrò. Scienza e fede: complementarità, non conflitto.

Il comunicato richiama esempi storici di alleanza tra i due ambiti: Gregor Mendel, monaco agostiniano e padre della genetica; Georges Lemaître, sacerdote cattolico e formulatore della teoria del Big Bang.

“Oggi il dialogo maturo si basa su tre principi: autonomia dei metodi, unità della persona, umiltà epistemica. Alla scienza il ‘come funziona’, alla fede il ‘senso di ciò che è’. Corpo, psiche, spirito sono un tutto. Lo scienziato non ha tutte le risposte. Il credente non ha dati di laboratorio. Insieme educano al rispetto”.

Cristianesimo: una via relazionale all’immortalità

Nella parte conclusiva, il Sen. Scilipoti Isgrò ha ribadito la prospettiva cristiana: “L’immortalità non è tecnica da applicare ma relazione da vivere”. Tre coordinate:

Incarnazione: Dio si fa materia in Cristo. Questo rende sacra la cura del corpo, della salute, della scienza. Prendersi cura della materia è atto spirituale.

Respiro/Spirito: Come la Vegetoterapia di Reich lavora sul respiro per sciogliere tensioni, la preghiera e il silenzio cristiani lavorano sul respiro interiore per fare spazio allo Spirito. Gli effetti sul sistema nervoso parasimpatico sono misurabili, il senso va oltre.

Amore come energia suprema: “La carità non avrà mai fine” 1Cor 13,8. L’energia fisica si disperde. L’energia dell’amore donato resta nelle relazioni, nella storia, nella memoria. È immortalità che inizia già ora.

“Questa visione non pretende esclusività. Il cristianesimo riconosce che chiunque opera la giustizia è gradito a Dio. Il dialogo con ebrei, musulmani, induisti, buddhisti e credenti di altre vie è parte di questa carità”.

Conclusione: custodire l’uomo intero. “Siamo materia che pensa, energia che sente, spirito che cerca. La scienza ci insegna l’umiltà dei dati. Le religioni ci insegnano l’umiltà davanti al Mistero. In un tempo di polarizzazioni, la diplomazia tra saperi è urgenza. Medici, scienziati, teologi e maestri spirituali hanno una responsabilità comune: non ridurre l’uomo a un solo pezzo. Solo un approccio integrale trasforma la paura della morte in arte di vivere bene, qui e ora. L’immortalità, per il cristianesimo, è pienezza: materia trasfigurata, energia ricomposta, relazione eterna con Dio e con gli altri”.