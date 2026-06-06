I Paesi del Golfo sono stati presi di mira dall’Iran dopo uno scambio di fuoco con gli Stati Uniti

AgenPress. Stati Uniti e Iran si sono scambiati una serie di attacchi, nell’ultima escalation che minaccia il cessate il fuoco nella guerra in Medio Oriente.

L’ esercito statunitense ha dichiarato di aver abbattuto quattro droni iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz e di aver colpito, in risposta, postazioni radar di sorveglianza costiera. L’Iran ha replicato poche ore dopo, affermando di aver preso di mira basi statunitensi nella regione, e sia il Kuwait che il Bahrein hanno emesso allarmi per attacchi aerei.

Si è trattato dell’ultimo di una serie di attacchi reciproci che hanno messo a dura prova il fragile cessate il fuoco e compromesso gli sforzi per raggiungere un accordo che proroghi la tregua.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato che i droni d’attacco iraniani “rappresentavano una minaccia immediata per il traffico marittimo regionale”, mentre gli attacchi alle installazioni radar erano finalizzati a “difendersi da ulteriori attacchi”. L’esercito statunitense sta imponendo un blocco ai porti iraniani in risposta al controllo esercitato da Teheran sullo stretto, un corridoio cruciale per le spedizioni globali di petrolio e gas naturale, che ha fatto impennare i prezzi dell’energia.

Ore dopo, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira “basi nemiche” nel Golfo, in seguito agli attacchi statunitensi contro Sirik e l’isola di Qeshm.

L’esercito del Kuwait ha dichiarato di aver risposto ad attacchi missilistici a pochi giorni dall’attacco all’aeroporto internazionale del Paese che ha causato un morto e decine di feriti.

“L’Iran ha lanciato sette missili balistici verso il Kuwait e il Bahrein”, ha dichiarato il Centcom, aggiungendo che sei sono stati intercettati e un settimo non ha raggiunto il bersaglio.

“Al momento non ci sono segnalazioni di danni al personale statunitense e le affermazioni iraniane di aver danneggiato il quartier generale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein sono false”, ha dichiarato il Centcom.