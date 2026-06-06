Trump: “Usciremo dall’Iran molto rapidamente, sia attraverso un accordo o con la forza bruta”

AgenPress. “Usciremo dall’Iran molto rapidamente e lo faremo con grande forza, in un modo o nell’altro, che sia attraverso un accordo formale o con la forza bruta”, ha dichiarato Trump durante un evento con gli agricoltori nel Wisconsin.

Trump è sotto pressione per trovare una via d’uscita dalla guerra, che ha scosso i mercati e si è rivelata impopolare in patria, con le elezioni di medio termine alle porte. I negoziatori statunitensi e iraniani lavorano da settimane per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare un nuovo ciclo di colloqui sul programma nucleare iraniano. Tuttavia, entrambe le parti continuano a chiedere modifiche all’accordo, senza che nessuna delle due sembri disposta a scendere a compromessi.