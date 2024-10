Israele. Per 007 Iran attaccherà dall’Iraq prima del voto Usa. Netanyahu: colpiremo in ogni posto. Replica: la nostra risposta sarà brutale

AgenPress – Secondo l’intelligence israeliana, l’Iran si sta preparando ad attaccare Israele dal territorio iracheno nei prossimi giorni, forse prima delle elezioni presidenziali statunitensi. Lo scrive Axios citando due fonti israeliane. Le fonti hanno detto che l’intelligence israeliana suggerisce che l’attacco dovrebbe essere effettuato dall’Iraq utilizzando un gran numero di droni e missili balistici. L’Iran potrebbe rapidamente mettere in atto i suoi preparativi se Teheran decidesse di colpire presto, ma gli Stati Uniti non sanno se tale decisione è stata presa, ha detto un funzionario statunitense ad Axios.

“Israele oggi ha più libertà d’azione che mai in Iran, e può raggiungere qualsiasi posto in Iran se necessario”, ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella cerimonia di fine corso per ufficiali dell’Idf, citato da Haaretz. Il premier ha sottolineato che “l’obiettivo supremo” dato all’esercito israeliano “è impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare”.

L’Iran ha replicato affermando che darà una risposta “brutale” all’attacco israeliano di sabato scorso contro la Repubblica islamica, ha affermato Mohammad Mohammadi Golpayegani, il capo dell’ufficio del leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, secondo l’agenzia di stampa Tasnim. “La recente azione del regime sionista, che ha attaccato parti del nostro Paese, è stata un atto disperato, e la Repubblica islamica dell’Iran risponderà in un modo brutale che farà pentire Israele”.