UNICEF/OMS: riprende la campagna di vaccinazione antipolio nel nord di Gaza

AgenPress. “La terza fase della campagna di vaccinazione antipolio inizierà domani in parte della Striscia di Gaza settentrionale, dopo essere stata rinviata dal 23 ottobre 2024 a causa della mancanza di accesso e di garanzie, di pause umanitarie complete, di intensi bombardamenti e di ordini di evacuazione di massa. Queste condizioni hanno reso impossibile per le famiglie portare in sicurezza i propri figli per la vaccinazione e per le squadre di vaccinazione svolgere i propri compiti.

“La pausa umanitaria necessaria per condurre la campagna è stata assicurata, ma l’area della pausa è stata sostanzialmente ridotta rispetto al primo ciclo di vaccinazione nel nord di Gaza, condotto nel settembre 2024. Ora è limitata alla sola città di Gaza. Sebbene nelle ultime settimane almeno 100.000 persone siano state costrette a evacuare dal nord di Gaza verso Gaza City per sicurezza, circa 15.000 bambini sotto i dieci anni nelle città del nord di Gaza come Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun rimangono ancora inaccessibili e non saranno raggiunti durante la campagna, compromettendone l’efficacia. Per interrompere la trasmissione del poliovirus, almeno il 90% di tutti i bambini in ogni comunità e quartiere deve essere vaccinato, cosa che sarà difficile da raggiungere data la situazione.

“La fase finale della campagna mirava a raggiungere circa 119.000 bambini sotto i dieci anni nel nord di Gaza con una seconda dose di vaccino antipolio orale di tipo 2 (nOPV2). Tuttavia, il raggiungimento di questo obiettivo è ora improbabile a causa dei limiti di accesso.

Nonostante la mancanza di accesso a tutti i bambini idonei nel nord di Gaza, il Comitato tecnico per la polio di Gaza, che comprende il Ministero della Salute palestinese, l’OMS, l’UNICEF, l’UNRWA) e i partner, ha preso la decisione di riprendere la campagna. L’obiettivo è quello di mitigare il rischio di un lungo ritardo nel raggiungere il maggior numero possibile di bambini con il vaccino antipolio e l’opportunità di vaccinare coloro che sono stati recentemente evacuati a Gaza City da altre zone del nord di Gaza.

“Per superare le sfide poste dalla situazione di sicurezza instabile e dal costante movimento della popolazione, sono stati sviluppati solidi micropiani per garantire che la campagna risponda ai significativi spostamenti di popolazione e agli sfollati nel nord, dopo il primo round di settembre.

La campagna sarà condotta da 216 équipe in 106 siti fissi, 22 dei quali sono stati aggiunti per garantire una maggiore disponibilità di vaccinazioni nelle aree in cui gli sfollati recenti stanno cercando rifugio. 209 mobilitatori sociali saranno dispiegati per coinvolgere le comunità e sensibilizzarle alle iniziative di vaccinazione. Il periodo di pausa umanitaria è stato esteso di due ore e si prevede che vada dalle 6 alle 16 di ogni giorno. Come nelle prime due fasi, la vitamina A sarà somministrata anche ai bambini tra i due e i dieci anni nel nord del Paese, per contribuire a rafforzare l’immunità generale.

La campagna nel nord della Striscia di Gaza segue il successo delle prime due fasi del secondo ciclo di distribuzione nel centro e nel sud della Striscia di Gaza, che ha raggiunto 451.216 bambini – il 96% dell’obiettivo in queste aree. In totale, 364.306 bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni hanno ricevuto la vitamina A in questa fase.

“Nonostante le sfide, l’OMS e l’UNICEF chiedono di rispettare le pause umanitarie per garantire il successo di questo secondo ciclo della campagna di vaccinazione antipolio. Questo è fondamentale per contribuire a frenare la diffusione della polio a Gaza e nei Paesi vicini”.