Israele afferma di voler raggiungere la pace con il Libano

AgenPress. Il ministro degli Esteri israeliano ha dichiarato che il suo Paese sta cercando di “normalizzare” le relazioni con il Libano, in vista dei colloqui di pace tra funzionari israeliani e libanesi previsti a Washington.

“Vogliamo raggiungere la pace e la normalizzazione dei rapporti con lo Stato libanese… Non ci sono grandi divergenze tra Israele e il Libano. Il problema è Hezbollah”, ha dichiarato Gideon Saar in una conferenza stampa a Gerusalemme.

Le sue dichiarazioni sono giunte poche ore prima dei colloqui tra funzionari israeliani e libanesi, previsti per oggi a Washington, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato la richiesta di colloqui diretti con Beirut.

Hezbollah, tuttavia, ha chiesto la cancellazione di questi negoziati, affermando che tali colloqui equivalevano a una “resa”.

Il movimento sciita, alleato di Teheran, è entrato in guerra in Medio Oriente per vendicare l’assassinio della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il primo giorno dell’attacco israelo-americano all’Iran, il 28 febbraio.

Dall’inizio di marzo, i bombardamenti israeliani hanno ucciso più di 2.000 persone e costretto oltre un milione di persone a lasciare le proprie case in Libano.

Secondo Saar, Hezbollah ha attaccato Israele “contro la volontà del governo libanese”, rappresentando un “problema per la sovranità del Libano” e “per la sicurezza di Israele”.

Il “problema” di Hezbollah, che Israele vuole che Beirut disarmi, “deve essere risolto affinché si possa passare a una fase diversa”, ha sottolineato il ministro degli Esteri israeliano.

I negoziati a Washington, i primi del loro genere dal 1993, si svolgeranno sotto la mediazione del Segretario di Stato americano Marco Rubio, con gli ambasciatori di Israele e Libano, Yesiel Leiter e Nada Hamadeh Moawat, nonché con l’ambasciatore statunitense in Libano, Michel Issa.