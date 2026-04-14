I democratici alla Camera presentano un disegno di legge per estromettere Trump dalla Casa Bianca

AgenPress. I democratici alla Camera hanno presentato un disegno di legge dalle scarse probabilità di successo, nel tentativo di rimuovere il presidente Trump dalla carica invocando il 25° emendamento.

Il disegno di legge di 10 pagine, presentato dal membro di spicco della Commissione Giustizia della Camera, Jamie Raskin, democratico del Maryland, prevede la creazione di una commissione di 17 membri incaricata di valutare se l’emendamento possa essere utilizzato per estromettere Trump dalla Casa Bianca.

Il comitato sarebbe composto da diversi medici ed ex alti funzionari esecutivi nominati dai leader del Congresso di entrambi i partiti.

«La Commissione effettuerà un esame medico del Presidente per determinare se quest’ultimo sia mentalmente o fisicamente incapace di esercitare i poteri e i doveri della carica», si legge nel disegno di legge.

I leader democratici e repubblicani di ciascuna camera del Congresso sceglierebbero quattro medici e quattro psichiatri per far parte della commissione. I 16 membri nominati voterebbero poi per eleggere un ulteriore membro che presiederebbe l’organismo.

Molti democratici alla Camera e al Senato hanno chiesto la rimozione di Trump dall’incarico o l’impeachment dopo che, in un post sui social media riguardante la guerra in Iran, ha scritto che “un’intera civiltà morirà stanotte”. Raskin ha citato le “dichiarazioni pubbliche sempre più instabili, incoerenti e allarmanti” di Trump durante il conflitto in corso.

“Abbiamo il solenne dovere di svolgere il ruolo che ci è stato assegnato dal 25° emendamento, istituendo questo organismo che agisca a fianco del Vicepresidente e del Gabinetto”, ha dichiarato Raskin in un comunicato. “La fiducia del pubblico nella capacità di Donald Trump di adempiere ai doveri del suo incarico è crollata a livelli senza precedenti, poiché minaccia di distruggere intere civiltà, scatena il caos in Medio Oriente violando i poteri di guerra del Congresso, insulta aggressivamente il Papa della Chiesa Cattolica e pubblica online immagini artistiche che lo paragonano a Gesù Cristo”.

La proposta di legge conta 50 co-firmatari democratici.

La Casa Bianca ha respinto le affermazioni di Raskin , sostenendo che le capacità cognitive di Trump non sono peggiorate, e ha criticato i Democratici per le amnesie dell’ex presidente Joe Biden durante il suo mandato.

“Jamie Raskin, persona di scarsa levatura, rappresenta l’idea che una persona stupida ha di una persona intelligente”, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Davis Ingle. “La lucidità, l’energia ineguagliabile e la storica accessibilità del presidente Trump contrastano nettamente con quanto abbiamo visto durante la precedente amministrazione, quando democratici come Raskin hanno intenzionalmente nascosto al popolo americano il grave declino mentale e fisico di Joe Biden”.

Trump ha difeso le sue dichiarazioni, affermando di non aver dato seguito alle sue minacce perché l’Iran aveva accettato un cessate il fuoco di due settimane. Ha osservato che le sue osservazioni “hanno portato l’Iran al tavolo delle trattative, fatta eccezione per un punto su cui credo che rinunceranno”.