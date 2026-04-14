Guterres: “È altamente probabile un nuovo ciclo di colloqui tra Stati Uniti e Iran”

AgenPress. È “altamente probabile” che i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran riprendano prima della scadenza del cessate il fuoco la prossima settimana, ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

“Le indicazioni che abbiamo sono che è altamente probabile che questi colloqui riprendano”, ha affermato.

“Credo sarebbe irrealistico aspettarsi che un problema così complesso e di lunga data possa essere risolto nella prima sessione di negoziati. Pertanto, i negoziati devono proseguire e il cessate il fuoco deve essere mantenuto man mano che i negoziati avanzano”, ha aggiunto.