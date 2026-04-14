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Booking.com hackerata, Codacons: pronti ad azioni risarcitorie contro società se utenti subiranno danni

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AgenPress. Il Codacons è pronto alla battaglia legale contro Booking per conto di tutti i clienti della nota piattaforma che subiranno danni a seguito dell’hackeraggio dei dati relativi agli utenti.

Quanto accaduto è molto grave e dimostra la vulnerabilità dei sistemi informatici delle grandi multinazionali – spiega il Codacons – Secondo quanto emerso nelle ultime ore sarebbe stata rubata una moltitudine di dati dei clienti, tra cui nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni eseguite tramite la piattaforma. Informazioni che potrebbero essere usate dai cybercriminali per realizzare truffe a danno dei clienti e sottrarre denaro: diversi utenti starebbero già ricevendo messaggi da finte strutture ricettive che, per confermare le prenotazioni, chiedono nuovamente dati bancari e carte di credito, allo scopo di svuotare i conti di chi cade nella trappola.

Il Codacons, invitando i clienti italiani di Booking a cestinare qualsiasi messaggio riconducibile a prenotazioni dove si richiedono informazioni personali e bancarie, è pronto inoltre ad intentare azioni risarcitorie contro la multinazionale con sede ad Amsterdam per conto di tutti gli utenti italiani che dovessero subire danni a causa dell’attacco hacker, in relazione alle responsabilità della società nella gestione dei dati personali dei propri clienti.

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