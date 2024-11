Migranti, Matteo Renzi: “La strategia di Giorgia Meloni è destinata a fallire”

AgenPress. «C’è una componente umana che mi indigna: il migrante visto come pericolo, come un pacco trasportabile. Giorgia diceva di essere donna, madre, cristiana. Le donne, le madri, le cristiane non trattano così altri esseri umani. Ma anche se volessimo fare un ragionamento meno ideale e solo economico, la strategia di Giorgia è destinata a fallire.

Guardi i numeri. Spendiamo quasi un miliardo per 800 migranti, meno dell’1% del totale. Questa pagliacciata di portarli in Albania a nostre spese, di mandarci i carabinieri cui paghiamo 9 milioni per il resort e l’indennità speciale, di far fare alle navi della Marina una sorta di traghetto andata e ritorno è una figuraccia planetaria.

Meloni parla di effetto deterrente: ma lei se la immagina la vita di uno che affronta il deserto del Sahara, viene torturato in Libia, rischia di morire nel Mediterraneo? Sta scappando dalla fame, dalla guerra, dalla violenza. Non è che se gli dici: guarda, ti mando in Albania allora si ferma. La Meloni sta facendo un torto all’intelligenza degli italiani.»

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.