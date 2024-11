Usa 2024. Votazioni sospese nella contea di DeKalb in Georgia a causa di minacce di una bomba

AgenPress. Sono state segnalate minacce di una bomba in cinque seggi elettorali nella contea di DeKalb in Georgia, nonché in altre due località che non sono seggi elettorali.

“Ogni risorsa di cui disponiamo sarà impiegata per garantire che a ogni cittadino che desidera votare venga data questa opportunità e che ogni voto espresso venga conteggiato”, ha affermato il CEO della contea di DeKalb Michael Thurmond.

L’ufficio di registrazione degli elettori e delle elezioni della contea di DeKalb ha dichiarato che le votazioni sono state sospese nei seggi elettorali.

“Per eccesso di cautela, stiamo sospendendo il voto in questi seggi elettorali finché non avremo l’autorizzazione dalla polizia di DeKalb per riaprire le strutture”, ha affermato Keisha Smith, direttrice esecutiva per la registrazione degli elettori e le elezioni di DeKalb, che ha anche affermato che la contea si rivolgerà al tribunale per un ordine di emergenza per estendere l’orario di voto nei seggi elettorali interessati.