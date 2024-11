Usa 2024. Biden disposto ad inviare miliardi di dollari in aiuti militari prima della fine del mandato

AgenPress – La Casa Bianca ha fatto sapere che Joe Biden ha in programma di inviare miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza all’Ucraina prima che il presidente democratico uscente lasci l’incarico a gennaio. “L’amministrazione ha in programma di andare avanti… per mettere l’Ucraina nella posizione più forte possibile”, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione a condizione di mantenere l’anonimato.

La Camera dei rappresentanti uscente, controllata dai repubblicani, ha approvato l’ultimo aiuto per l’Ucraina ad aprile, inclusa l’autorizzazione per Joe Biden di trasferire miliardi di dollari in armi dalle scorte statunitensi . Dell’autorizzazione al trasferimento di armi approvata ad aprile, restano 4,3 miliardi di dollari, oltre ai trasferimenti per un valore di 2,8 miliardi di dollari approvati dai legislatori in precedenti misure di spesa e ai 2 miliardi di dollari di finanziamenti per l’acquisto di nuove armi dall’industria. In totale, quei 9 miliardi di dollari di assistenza militare rappresenterebbero una spinta significativa per le scorte dell’Ucraina.