AgenPress. Il Presidente Sergio Mattarella è atterrato a Canton, terza e ultima tappa della Visita di Stato nella Repubblica Popolare Cinese. Il Capo dello Stato ha visitato il Chen Clan Ancestral Hall, l’Accademia Ancestrale dei Chen che oggi ospita il Museo d’arte popolare del Guangdong. Originariamente costruita per accogliere gli studenti delle famiglie Chen provenienti dai distretti della provincia del Guangdong, dal 1905 l’istituzione venne tra­sformata in una scuola comune e successiva­mente in un Museo.

Martedì 12 novembre, ultimo giorno della Visita di Stato, Mattarella incontrerà una rappresentanza del mondo imprenditoriale italiano in Cina.

Successivamente, avrà un colloquio con il Segretario Provinciale del Partito Comunista Cinese, Huang Kunming, presso il Centro Conferenze Internazionali Bayun, prima della partenza per il rientro a Roma.