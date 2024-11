Reggio Calabria. D’Anna (FNOB): “Presto una Scuola di Biologia Marina nella Città dello Stretto”

AgenPress. Una Scuola di Biologia Marina: aprirà i battenti a Reggio Calabria entro la fine del prossimo anno. Ad annunciarlo il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob) Vincenzo D’Anna che ieri, accompagnato dal presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, Domenico Laurendi, dai componenti del comitato centrale della Fnob Elvira Tarsitano e Carla Cimmino e dal presidente dell’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo Daniela Arduini, è stato ricevuto dal sindaco della Città dello Stretto Giuseppe Falcomatà.

L’incontro è avvenuto in occasione del convegno nazionale sull’alimentazione promosso dalla Federazione (con il patrocinio dell’Ordine della Calabria) e svoltosi sulla terrazza del Museo Archeologico reggino.

Il primo cittadino, rendendosi “disponibile per ogni necessario supporto”, compresa l’eventuale individuazione dei locali, ha manifestato il proprio assenso all’apertura della Scuola che servirà a preparare i giovani Biologi all’esercizio della tutela delle coste, della piscicoltura e di tutto quanto concerne il mare dello Stretto.

Proprio per questo la struttura sarà pure dotata di una speciale “goletta” che servirà per lo studio dei fondali, della flora marina e della biodiversità che, nello Stretto – per tipologia di fauna – risulta tra le più rare ed interessanti al mondo. Un aspetto affrontato nel corso dell’incontro, infine, è stato anche quello relativo alla figura del Biologo di Comunità: “un ruolo importante che i Comuni possono utilizzare per dirigere gli uffici ambientali e per offrire un contributo tecnico qualificato” ha concluso D’Anna.