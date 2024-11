Ucraina. Zelensky su autorizzazione per attacchi a lungo raggio: “i missili parleranno da soli”

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha commentato il 17 novembre le recenti notizie secondo cui gli Stati Uniti avrebbero allentato le restrizioni sugli attacchi a lungo raggio all’interno della Russia, affermando che “queste cose non vengono annunciate”.

Il presidente ha rilasciato questa dichiarazione poco dopo che il New York Times aveva riferito che l’amministrazione Biden aveva consentito l’uso di missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti oltre confine, in particolare contro le forze russe e nordcoreane che si stavano radunando nell’oblast’ russa di Kursk.

La notizia non è stata confermata pubblicamente né da Washington né da Kiev.

“Oggi sui media si parla molto del fatto che dovremmo ricevere l’autorizzazione per le rispettive azioni”, ha detto Zelensky nel suo discorso serale.

“Ma gli attacchi non si fanno con le parole. Tali cose non si annunciano. I missili parleranno da soli.”

La decisione rappresenterebbe un importante cambiamento nella politica degli Stati Uniti, poiché il presidente Joe Biden è da tempo fermo nel voler impedire l’uso di armi fornite dall’Occidente sul suolo russo, temendo un’escalation.

Biden ha allentato le restrizioni per la prima volta a maggio per consentire all’Ucraina di utilizzare determinate armi come HIMARS per colpire le truppe russe appena oltre il confine in seguito all’offensiva di Kharkiv . Le restrizioni sugli ATACMS, missili balistici tattici con una gittata di 300 chilometri (190 miglia), sono rimaste in vigore all’epoca.

Secondo il New York Times, l’Ucraina inizialmente utilizzerà probabilmente i missili contro le forze russe e nordcoreane nell’oblast di Kursk, ma Washington potrebbe autorizzarne l’uso anche altrove.

Funzionari statunitensi anonimi, nonché una fonte a conoscenza della decisione, hanno affermato che Kiev prevede di condurre i suoi primi attacchi a lungo raggio nei prossimi giorni.

Poiché la decisione è stata presa negli ultimi mesi del mandato di Biden, non è ancora chiaro se il presidente eletto Donald Trump rispetterà questa politica dopo il suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio 2025.