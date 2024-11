Ministro Lollobrigida, “Fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia? Non alimento dibattito che non c’è”

AgenPress. Sull’eventualità di togliere le fiamme dal simbolo di Fratelli d’Italia, ribadita questa mattina dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, “non c’è alcun dibattito su questo tema, non è un tema all’ordine del giorno. Il dibattito è nato da una forzatura data dalla risposta del ministro Ciriani. Non ho motivo di alimentare un dibattito che non c’è”.

A sottolinearlo è Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervenendo alla XXIV Edizione della rassegna Italia Direzione Nord, promosso dalla Fondazione Stelline, in corso oggi presso la Triennale di Milano. Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che coincide con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. La XXIV Edizione della rassegna Italia Direzione Nord gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di San Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia. L’iniziativa vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere.

Quanto al settore dell’agricoltura, “dallo scorso anno su quest’anno abbiamo un aumento di investimenti del 60 per cento”. Per Lollobrigida, si tratta di “un risultato strategico perché credo sia terminata l’epoca nella quale ci si poteva affidare a bonus e investimenti per affrontare solo le problematiche contingenti, ma bisogna tornare ad immaginare strategie di lungo percorso che ci mettano in condizione di avere un’Italia più forte domani, piantando però semi virtuosi oggi che non possono che essere collocati nell’ambito di investimenti strategici”, ha ribadito.