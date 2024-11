Raffaele Fitto. L’Europa affronterà sfide cruciali, solo uniti possiamo vincerle”

AgenPress – “L’Unione europea si trova di fronte a sfide cruciali da cui dipende il suo futuro e quello dei suoi cittadini. Nei prossimi anni sarà fondamentale lavorare tutti insieme e dare prova di unità perché solo in questo modo saremo in grado di vincere queste sfide, rilanciare il progetto europeo e difendere con forza i valori su cui esso si fonda. Questi obiettivi potranno essere raggiunti solo con il contributo di tutti”.

Lo scrive su Facebook Raffaele Fitto. Ogni mia energia e tutto il mio impegno dei prossimi cinque anni saranno dedicati a questo scopo, nel pieno rispetto dei Trattati ed a difesa dell’interesse comune europeo”.

“Il voto di oggi del Parlamento Europeo rappresenta un momento molto importante per l’Europa. Ringrazio Giorgia Meloni ed il Governo italiano per avermi designato come membro della nuova Commissione europea. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo prezioso sostegno. Ringrazio Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, per la fiducia che mi ha voluto accordare affidandomi un incarico di grandissima responsabilità. Infine saluto il Commissario italiano uscente Paolo Gentiloni e lo ringrazio per il lavoro svolto in questi anni”.