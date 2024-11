A. Mussolini: “Vietare i social ai minori di sedici anni non è una soluzione”

AgenPres s. Vietare i social ai minori di sedici anni? Ci stanno pensando in Australia e scommetto che anche qui da noi si alzerà il genio di turno per accodarsi. Un nuovo divieto, perché no?

Se invece, fin da piccoli, i nostri figli li abituiamo a leggere anche un libro (ce li ricordiamo i libri? Beh, per fortuna esistono ancora), e ci prendiamo cura di abituarli allo sport, che non è una cosa che si fa guardando la televisione, ma uscendo all’aria aperta, e gli forniamo modelli integrativi, alternativi a quelli dominanti sui social. Beh, allora i rischi si possono abbassare significativamente.

Belle parole, si dirà, parlare è facile. Ma mettere uno smartphone in mano a un bambino e ignorarlo per ore è ancora più facile. In questo modo proteggerli dai pericoli dei social (magari con un divieto che diventa addirittura affascinante e divertente per loro aggirare) diventa ancora più complicato.