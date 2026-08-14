Tragedia a Tor Bella Monaca: 71enne trovata morta in un armadio, arrestato il figlio

AgenPress. Una donna di 71 anni è stata trovata senza vita all’interno di un armadio nel suo appartamento a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. Per la sua morte è stato arrestato il figlio, 51 anni, accusato di averla uccisa.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, alla base del delitto ci sarebbero le continue richieste di denaro del figlio, che avrebbe avuto bisogno di soldi per acquistare droga. Una situazione familiare difficile che, secondo gli investigatori, sarebbe culminata nell’aggressione mortale.

Il corpo della donna è stato nascosto all’interno dell’armadio dell’abitazione, dove è stato successivamente rinvenuto. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire i primi elementi della vicenda e di procedere all’arresto del 51enne.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire con precisione la dinamica dell’omicidio e le circostanze che hanno preceduto la morte della 71enne. Saranno inoltre fondamentali gli accertamenti medico-legali per stabilire le cause e l’ora del decesso.

La tragedia riporta l’attenzione sulla difficile realtà di alcune periferie romane, dove situazioni di disagio sociale, dipendenze e conflitti familiari possono sfociare in episodi drammatici.

Il figlio della vittima si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sua posizione sarà valutata nell’ambito dell’indagine, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva.