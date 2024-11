Codacons: da gennaio ad oggi multe stradali hanno prodotto incassi da 1.54 miliardi di euro per gli Enti Locali

AgenPress. Dall’1 gennaio al 28 novembre 2024 le sanzioni per violazioni al Codice della strada a carico delle famiglie hanno prodotto incassi complessivi per gli enti locali (Province – Comuni – Città metropolitane – Unioni di Comuni) pari a 1,54 miliardi di euro, per l’esattezza 1.544.748.867,44 euro.

Lo afferma il Codacons, che rivela i numeri aggiornati sui proventi delle multe stradali in Italia.

Anche se manca un mese alla chiusura dell’anno, in proporzione gli incassi garantiti dalle sanzioni appaiono in diminuzione rispetto al 2023, quando il tesoretto generato dalle multe stradali è stato di quasi 1,8 miliardi di euro – analizza il Codacons – Ai numeri attuali gli incassi risultano inferiori del 16,6% rispetto al bilancio dello scorso anno, ma a dicembre e con la maggiore mobilità dei cittadini nel periodo delle feste si prevedono ulteriori entrate per gli enti locali derivanti da violazioni al Codice della strada.

“Attendiamo dal governo un cenno sugli adeguamenti biennali delle sanzioni, perché i cittadini hanno diritto di sapere se dal prossimo anno, oltre alle novità introdotte dal nuovo Codice della strada, dovranno subire anche un aggravio di spesa per le multe stradali” – commenta il presidente Carlo Rienzi.