A. Mussolini: “Ci aspettiamo giustizia per Giulia Cecchettin, con la speranza che di questi processi se ne vedano sempre meno”

AgenPress. Sarebbe molto utile se l’attenzione che ottengono, anche giustamente, i processi, la ottenessero anche i temi per i quali poi certi processi si celebrano. Perché oggi gli occhi di tutti sono puntati sull’aula di tribunale nella quale sarà pronunciata la sentenza per la barbara uccisione di Giulia Cecchettin, ma altrettanto non avviene quando cerchiamo di far emergere – al di là dei dati di cronaca – la dimensione del problema della violenza sulle donne.