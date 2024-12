All’INI Medicus le eccellenze territoriali per un approccio sinergico e comunitario

Cristopher Faroni, Presidente INI: “Unire le forze delle eccellenze, per promuovere progetti sul territorio. Prossimamente al Medicus la nuova Radioterapia e ampliamento dei servizi per l’età evolutiva” On. Marco Bertucci, Presidente commissione bilancio Regione Lazio: “Medicus struttura importante che si affianca alla sanità pubblica”

In un clima festoso e pre natalizio si è svolto al centro convegni dell’INI Medicus di Tivoli, gremito per l’occasione, l’evento dal titolo “Formazione e Sanità per il futuro della comunità tiburtina”, un’occasione per riunire le eccellenze del territorio tiburtino e per riflettere sulle sfide e le opportunità per il futuro della sanità, della formazione, ma soprattutto per ribadire l’importanza delle sinergie che rinforzano il senso di comunità.

Il convegno ha offerto uno spazio di confronto tra istituzioni regionali e comunali, rappresentanti del mondo della scuola e della sanità: un tavolo nel quale si sono lanciati progetti innovativi e proposte concrete per promuovere lo sviluppo del territorio, in un’ottica di integrazione tra tutte le componenti territoriali. “Uniamo le nostre forze” – ha affermato il Presidente del Gruppo INI, Cristopher Faroni, rivolto ai relatori e agli ospiti.

“A questo tavolo, non casualmente, ci sono le eccellenze del nostro territorio: le istituzioni politiche, la formazione, l’informazione. Realizziamo progetti congiunti a favore della comunità e facciamoli conoscere, divulgandoli insieme”. Il Presidente dell’INI ha anticipato i progetti futuri del Medicus per il prossimo anno: una nuova radioterapia di ultima generazione per “evitare i viaggi della salute dei cittadini tiburtini” e ancora l’ampliamento dei servizi per l’età evolutiva, “il giardino sensoriale, la Pet therapy e altri progetti innovativi, il futuro per questo tipo di terapia. Abbiamo sempre trovato ascolto da parte delle istituzioni della sanità pubblica – ha concluso Faroni – e ci mettiamo a disposizione per le necessità territoriali”.

Numerosi i relatori e gli ospiti che sono stati accolti dal Presidente Faroni, Nadia Faroni, Giovanni Tavani (Direttore Generale INI) e Pietro Lucchetti (Coordinatore delle Direzioni sanitarie INI). Ha aperto i lavori l’On. Marco Bertucci, Presidente della commissione Bilancio della Regione Lazio, che ha portato i saluti dell’amministrazione regionale e ha ricordato come una struttura come il Medicus si affianchi alla sanità pubblica. Il Nuovo Ospedale Tiburtino si farà, ha ricordato Bertucci, ma il Medicus rimarrà fondamentale per le necessità del territorio. “La sensibilità che dimostrate – ha concluso – inorgoglisce la Regione Lazio”.

Marco Innocenzi, Sindaco di Tivoli, ha salutato e ringraziato la famiglia Faroni per l’impegno costante sul territorio, sottolineando l’importanza “dell’incontro tra giovani e anziani. Strutture sanitarie come il Medicus sono fondamentali per la comunità”.

Virginia Belli, Rettrice del Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta Tivoli, ha accompagnato una folta delegazione di studenti che si sono resi protagonisti di un momento molto emozionante: la consegna dei panettoni natalizi agli ospiti della RSA del Medicus. Un gesto semplice ma emozionate e significativo, all’insegna dell’incontro intergenerazionale.

La Rettrice ha ricordato i progetti di prevenzione già avviati con successo con il Medicus durante lo scorso anno scolastico, sia in tema di patologie osteoarticolari sia in merito agli screening sui bisogni educativi dell’apprendimento: “andremo avanti con questi progetti e ulteriori sinergie”, ha concluso Virginia Belli.