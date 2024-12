​Milano: Mirabelli (PD), le tre sfide che ha davanti la città

AgenPress. «Guardando al futuro di Milano, il primo grande problema della metropoli milanese è il rischio di espellere dalla città le famiglie con un reddito medio da lavoro dipendente a causa dei costi sempre più alti dell’abitare.

Questa è una delle sfide più importanti da affrontare e la scelta di mettere a disposizione aree comunali e risorse per creare 10mila alloggi a canoni accessibili per chi guadagna trai 1.200 e i 1.500 euro al mese, insieme a quella di recuperare gli alloggi vuoti nelle case popolari (sistemandoli) vanno nella direzione giusta. La seconda sfida è quella di approvare, dopo una discussione partecipata, il nuovo PGT investendo su funzioni pubbliche, servizi di prossimità e verde urbano.

Infine, se serve innovare di fronte ai cambiamenti, ciò che va confermata e rafforzata è la scelta di mettere tutte le risorse che l’attrattività economica e la competitività di Milano producono per rafforzare servizi e assistenza e ridurre le diseguaglianze».

Lo scrive il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato in un articolo pubblicato da Affaritaliani.it.

«Il recente intervento legislativo che è stato definito “Salva Milano” non ha nulla a che vedere con la speculazione. – commenta nell’articolo il senatore Mirabelli – Si tratta, infatti, di una norma che chiarisce semplicemente che, quando si interviene sul costruito (ristrutturandolo o sostituendolo), non sono obbligatori i piani particolareggiati.

In questi anni, molte città hanno operato in questo modo per semplificare e incentivare gli interventi sull’esistente, combattendo il degrado, evitando nuovo consumo di suolo e modernizzando il patrimonio edilizio. È chiaro che tutto ciò non ha nulla a che vedere con speculazioni e cementificazione».