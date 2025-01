Dati Istat. Paolo Capone (UGL): “Misure Governo dimostrano loro efficacia”

AgenPress. “I dati diffusi dall’Istat evidenziano un quadro occupazionale prevalentemente positivo. Incoraggia il confronto annuale con novembre 2023, che mostra un incremento significativo di 328mila occupati, nonostante il lieve calo su base mensile di 13mila unità, attestandosi a 24 milioni 65mila, e la stagnazione del tasso di occupazione al 62,4%.

In questo senso, l’apertura della piattaforma SIISL a cittadini e imprese rappresenta un passo significativo verso l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le misure del Governo, come la riduzione del cuneo fiscale, gli incentivi all’occupazione giovanile e il rafforzamento delle politiche attive, stanno già dimostrando la loro efficacia nel favorire una ripresa del mercato del lavoro, come evidenziato dal consistente aumento degli occupati su base annua.

In questa prospettiva, è necessario continuare su questa strada, ampliando tali iniziative per rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori e favorire il turnover generazionale. Come UGL, continueremo a batterci per una visione del lavoro che metta al centro la dignità dei lavoratori e il rilancio economico del Paese”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla stima provvisoria mensile sugli occupati e disoccupati diffusa dall’Istat.