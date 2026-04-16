Pericolo divario Nord-Sud. Paolo Capone (UGL): “Necessarie politiche capaci di sostenere la crescita e la coesione del Paese”

AgenPress. “I dati emersi dall’analisi Svimez delineano uno scenario che non può essere sottovalutato: nel 2026 il PIL potrebbe ridursi fino allo 0,6% nel Centro-Nord, mentre nel Mezzogiorno il rallentamento sarà maggiormente sentito soprattutto attraverso la contrazione dei consumi, con effetti che, nello scenario più avverso, potrebbero arrivare fino allo 0,9% nel 2027. Si tratta di dinamiche diverse che, però, fanno parte di un unico quadro che evidenzia la fragilità complessiva del sistema economico nazionale di fronte agli shock esterni”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL.

“Appare quindi sempre più evidente – continua il sindacalista – l’importanza di politiche economiche capaci di rafforzare la crescita complessiva del Paese, senza lasciare indietro nessuno, attraverso investimenti ad alto moltiplicatore del PIL, in grado di sostenere domanda, produzione e occupazione. In tale contesto, diventa centrale anche una riflessione sulle regole europee, a partire dal Patto di Stabilità, che rischiano di limitare la capacità degli Stati di intervenire in modo efficace nelle fasi di crisi. È fondamentale, quindi, garantire maggiore flessibilità sugli investimenti strategici, in particolare nel settore energetico, e consentire politiche espansive capaci di sostenere la crescita, contrastare le spinte inflattive e prevenire una nuova crisi economica e sociale”.

Per Paolo Capone: “Servono strumenti adeguati alla fase che stiamo vivendo, per rafforzare la tenuta del sistema produttivo, salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare la coesione nazionale. In tal senso, devono essere sostenuti i territori con maggiori fragilità, affinché nessuno sia lasciato indietro: il futuro del Paese passa attraverso l’impegno condiviso affinché ogni regione possa avanzare insieme, senza disparità”.