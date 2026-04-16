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Inflazione: Istat, marzo +1,7% su anno

Economia
redazione
Da redazione
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AgenPress. Secondo i dati definitivi di marzo resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua sale dall’1,5% di febbraio all’1,7%.

“Stangata rinviata. La guerra in Medio Oriente per fortuna non ha ancora avuto modo di produrre i suoi effetti nefasti e il caro carburanti non si è ancora traslato sui prezzi finali dei prodotti trasportati, anche se temiamo si tratti solo di un motivo tecnico: la rilevazione dei dati dei prezzi al consumo viene effettuata dall’Istat per lo più nei primi 15 giorni lavorativi del mese. Insomma, purtroppo è solo un miraggio destinato presto a svanire. Non per niente dal dato provvisorio a quello definitivo i Prodotti alimentari rincarano già dal 2,7 al 2,8%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.

“L’inflazione tendenziale all’1,7% significa comunque una stangata: per una coppia con due figli si tratta di un aumento complessivo del costo della vita pari a 637 euro su base annua, mentre per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche la batosta è pari a 259 euro e per il carrello della spesa è di 276 euro. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 560 euro, 228 euro soltanto per cibo e bevande, 243 per il carrello. In media, per una famiglia la sberla è di 401 euro, 179 per mangiare e bere” conclude Dona.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di marzo

DIVISIONI DI SPESAFamiglia mediaCoppia

con 2 figli

Coppia

con 1 figlio

Inflazione annua di

marzo

Prodotti alimentari e bevande analcoliche179259228+2,8
Bevande alcoliche, tabacco e droghe111415+2,1
Abbigliamento e calzature112015+0,9
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili-64-69-69-1,6
Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione223027+1,6
Sanità141717+1,0
Trasporti75123114+2,1
Informazione e comunicazione-29-42-38-3,3
Ricreazione, sport e cultura142420+1,1
Servizi di istruzione4117+1,8
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio6611592+3,4
Servizi finanziari e assicurativi375551+4,2
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari618081+3,8
TOTALE RINCARO ANNUO401637560+1,7
CARRELLO DELLA SPESA191276243+2,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

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