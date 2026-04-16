Inflazione: Istat, marzo +1,7% su anno

AgenPress. Secondo i dati definitivi di marzo resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua sale dall’1,5% di febbraio all’1,7%.
“Stangata rinviata. La guerra in Medio Oriente per fortuna non ha ancora avuto modo di produrre i suoi effetti nefasti e il caro carburanti non si è ancora traslato sui prezzi finali dei prodotti trasportati, anche se temiamo si tratti solo di un motivo tecnico: la rilevazione dei dati dei prezzi al consumo viene effettuata dall’Istat per lo più nei primi 15 giorni lavorativi del mese. Insomma, purtroppo è solo un miraggio destinato presto a svanire. Non per niente dal dato provvisorio a quello definitivo i Prodotti alimentari rincarano già dal 2,7 al 2,8%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.
“L’inflazione tendenziale all’1,7% significa comunque una stangata: per una coppia con due figli si tratta di un aumento complessivo del costo della vita pari a 637 euro su base annua, mentre per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche la batosta è pari a 259 euro e per il carrello della spesa è di 276 euro. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 560 euro, 228 euro soltanto per cibo e bevande, 243 per il carrello. In media, per una famiglia la sberla è di 401 euro, 179 per mangiare e bere” conclude Dona.
Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di marzo
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppia
con 2 figli
|Coppia
con 1 figlio
|Inflazione annua di
marzo
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|179
|259
|228
|+2,8
|Bevande alcoliche, tabacco e droghe
|11
|14
|15
|+2,1
|Abbigliamento e calzature
|11
|20
|15
|+0,9
|Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
|-64
|-69
|-69
|-1,6
|Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione
|22
|30
|27
|+1,6
|Sanità
|14
|17
|17
|+1,0
|Trasporti
|75
|123
|114
|+2,1
|Informazione e comunicazione
|-29
|-42
|-38
|-3,3
|Ricreazione, sport e cultura
|14
|24
|20
|+1,1
|Servizi di istruzione
|4
|11
|7
|+1,8
|Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
|66
|115
|92
|+3,4
|Servizi finanziari e assicurativi
|37
|55
|51
|+4,2
|Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
|61
|80
|81
|+3,8
|TOTALE RINCARO ANNUO
|401
|637
|560
|+1,7
|CARRELLO DELLA SPESA
|191
|276
|243
|+2,2
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati