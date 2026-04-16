Inflazione: Istat, marzo +1,7% su anno

AgenPress. Secondo i dati definitivi di marzo resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua sale dall’1,5% di febbraio all’1,7%.

“Stangata rinviata. La guerra in Medio Oriente per fortuna non ha ancora avuto modo di produrre i suoi effetti nefasti e il caro carburanti non si è ancora traslato sui prezzi finali dei prodotti trasportati, anche se temiamo si tratti solo di un motivo tecnico: la rilevazione dei dati dei prezzi al consumo viene effettuata dall’Istat per lo più nei primi 15 giorni lavorativi del mese. Insomma, purtroppo è solo un miraggio destinato presto a svanire. Non per niente dal dato provvisorio a quello definitivo i Prodotti alimentari rincarano già dal 2,7 al 2,8%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.

“L’inflazione tendenziale all’1,7% significa comunque una stangata: per una coppia con due figli si tratta di un aumento complessivo del costo della vita pari a 637 euro su base annua, mentre per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche la batosta è pari a 259 euro e per il carrello della spesa è di 276 euro. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 560 euro, 228 euro soltanto per cibo e bevande, 243 per il carrello. In media, per una famiglia la sberla è di 401 euro, 179 per mangiare e bere” conclude Dona.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di marzo

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di marzo Prodotti alimentari e bevande analcoliche 179 259 228 +2,8 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 11 14 15 +2,1 Abbigliamento e calzature 11 20 15 +0,9 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili -64 -69 -69 -1,6 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 22 30 27 +1,6 Sanità 14 17 17 +1,0 Trasporti 75 123 114 +2,1 Informazione e comunicazione -29 -42 -38 -3,3 Ricreazione, sport e cultura 14 24 20 +1,1 Servizi di istruzione 4 11 7 +1,8 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 66 115 92 +3,4 Servizi finanziari e assicurativi 37 55 51 +4,2 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 61 80 81 +3,8 TOTALE RINCARO ANNUO 401 637 560 +1,7 CARRELLO DELLA SPESA 191 276 243 +2,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati