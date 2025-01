AgenPress – “L’Occidente deve far capire a Vladimir Putin che la Russia non è più un impero”, ha affermato l’ex primo ministro britannico Boris Johnson in un’intervista online a Delfi, definendo il leader russo un “fottuto idiota”.

Johnson ha fatto un parallelo con l’Impero britannico, affermando che, sebbene non sia rimasto quasi nulla di quello che un tempo era il più grande impero del mondo, il Regno Unito è soddisfatto del suo ruolo post-imperialista.

Parlando del contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina, l’ ex primo ministro ha chiesto l’adesione dell’Ucraina alla NATO e ha criticato l’approccio “cronicamente ambiguo” dell’alleanza nei confronti di Kiev.

In carica tra il 2019 e il 2022, Johnson è stato uno dei più convinti sostenitori dell’Ucraina all’inizio dell’invasione su vasta scala, visitando il Paese più volte durante la guerra.

L’ex capo del governo britannico ha dichiarato al quotidiano baltico che la guerra della Russia è “arcaica e barbara” e che Mosca deve imparare che anche l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e altri paesi non fanno più parte dell’impero russo.

Mentre l’invasione su vasta scala della Russia si avvicina al suo terzo anniversario, le forze russe continuano a occupare circa il 20% del territorio sovrano dell’Ucraina. Mosca ha dichiarato illegalmente l’annessione di quattro regioni parzialmente occupate nel settembre 2022, oltre alla penisola ucraina di Crimea sequestrata nel 2014.