Incendi Los Angeles. 16 le vittime. Possibile aumento dei venti nei prossimi giorni. Si spera nella pioggia

AgenPress – Ci sono stati almeno 16 decessi negli incendi boschivi che hanno imperversato nella contea di Los Angeles: 11 dall’incendio di Eaton e cinque da Palisades, ha detto sabato il medico legale della contea di Los Angeles. E i funzionari affermano che probabilmente non è il conteggio finale.

Secondo CalFire, l’incendio più mortale nella storia dello Stato è stato il Camp Fire , che ha ucciso 85 persone nella contea di Butte.

I primi dieci incendi nella lista dei più mortali dell’agenzia hanno ucciso tra 11 e 85 persone per incendio, con un incidente che risale al 1933. Quell’incendio, il Griffith Park Fire, si è verificato anche a Los Angeles. Ha bruciato 47 acri nell’ottobre 1933 e ucciso 29 persone, secondo CalFire.

Oltre 8 milioni di persone si trovano nella zona a rischio incendio critico. Il rischio incendio rimarrà critico fino a lunedì e probabilmente rimarrà lo stesso anche martedì e mercoledì, senza grandi miglioramenti in vista.

Secondo il National Weather Service, i prossimi giorni saranno cruciali per le operazioni di spegnimento degli incendi: si prevede che il clima secco e i forti venti persisteranno prima che le temperature si abbassino verso la fine della settimana.

Un avviso di bandiera rossa, che significa che ci sono probabili “condizioni meteo critiche per gli incendi”, è in vigore per le contee di Los Angeles e Ventura fino alle 18:00 ora locale di mercoledì. Le condizioni più estreme sono dovute a “venti da moderati a localmente forti di Santa Ana”, secondo il servizio meteorologico.

Si prevede che i venti più forti arriveranno domenica mattina, per poi attenuarsi nel corso della giornata e riprendere intensità nel tardo lunedì e martedì.

“La vegetazione molto secca combinata con le prolungate condizioni meteorologiche estreme degli incendi favoriranno una rapida diffusione e un comportamento irregolare di eventuali incendi nuovi o già esistenti”, si legge nell’avviso. Sono in vigore avvisi di pericolo anche per altre zone della California meridionale, tra cui l’entroterra della contea di Orange e l’Inland Empire, le aree appena a sud e a est di Los Angeles.

Sabato mattina, i vigili del fuoco e gli esperti avevano detto che i venti di Santa Ana avrebbero potuto soffiare verso ovest, in direzione della costa, il che avrebbe potuto far sì che l’incendio di Palisades, che si stava spostando verso est, tornasse su se stesso, contribuendo a domare l’incendio spingendolo verso terreni già bruciati e con poco combustibile rimasto.

Un po’ di sollievo potrebbe arrivare entro la fine della settimana, quando le temperature si abbasseranno, l’umidità aumenterà e i venti si attenueranno, con anche la possibilità di una leggera pioggia il prossimo fine settimana, secondo il servizio meteorologico.