L’esercito ucraino colpisce siti militari, industriali russi e depositi di munizioni in un attacco “massiccio” durante la notte

AgenPress – L’Ucraina ha lanciato missili e droni contro fabbriche e impianti energetici in tutta la Russia nelle prime ore di martedì, innescando incendi a centinaia di chilometri dalla linea del fronte, ha affermato una fonte dei servizi di sicurezza ucraini SBU.

L’esercito russo ha accusato Kiev di aver utilizzato missili forniti dall’Occidente negli attacchi notturni e ha promesso che gli attacchi “non sarebbero rimasti senza risposta”.

Secondo quanto riportato da funzionari russi, il bombardamento ha costretto le scuole nella regione meridionale di Saratov a sospendere le lezioni in presenza, mentre almeno nove aeroporti nella Russia centrale e occidentale hanno temporaneamente sospeso il traffico.

Le esplosioni hanno scosso “impianti chimici, raffinerie di petrolio e magazzini” in Russia, ha riferito all’AFP una fonte dei servizi di sicurezza ucraini SBU, aggiungendo che Kiev ha colpito siti del “complesso militare-industriale russo”.

Tra gli obiettivi colpiti martedì mattina c’erano impianti chimici nelle regioni occidentali di Tula e Bryansk, ha aggiunto la fonte. Nella regione di Saratov, a più di 600 chilometri (372 miglia) a sud-est di Mosca, Kiev ha colpito una raffineria di petrolio e un deposito di armi.

Il governatore della regione di Saratov, Roman Busargin, ha dichiarato che la portata dell’attacco è stata “massiccia”. Le scuole nelle città di Saratov ed Engels terranno lezioni online martedì a causa degli attacchi, ha aggiunto.

Solo il giorno prima i vigili del fuoco erano riusciti a spegnere un incendio in un deposito di petrolio nella città di Engels, colpito la scorsa settimana da un attacco di droni ucraino.

Nella repubblica del Tatarstan, un drone ha colpito un serbatoio di gas, scatenando fiamme e un denso fumo verso il cielo nei pressi della città di Kazan, secondo quanto riportato dai media e dal governo regionale.

I media locali hanno riferito che è stata colpita una base di stoccaggio di gas liquefatto e hanno pubblicato immagini che mostrano fiamme e fumo nero.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto sei missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti e sei missili da crociera Storm Shadow britannici, lanciati dall’Ucraina contro la regione di confine di Bryansk.

In precedenza, l’esercito ucraino aveva rivendicato l’attacco “riuscito” di un missile contro un impianto chimico nella regione, che produce carburante per razzi ed esplosivi per l’esercito russo.

“I droni hanno distratto con successo le difese aeree russe, aprendo la strada ai missili che hanno colpito gli obiettivi principali”, hanno affermato le Forze di sistemi senza pilota dell’esercito ucraino, confermando l’attacco a un impianto vicino alla città di Seltso, a più di 100 chilometri dal confine.

L’Ucraina prende regolarmente di mira siti militari ed energetici in Russia, nell’ambito di quella che definisce una “giusta” rappresaglia per i ripetuti attacchi alla rete energetica russa da parte di Mosca, a partire dall’invasione del febbraio 2022.

“Ogni deposito di munizioni, raffineria di petrolio, deposito di petrolio o impianto chimico danneggiato rappresenta un duro colpo per la capacità della Russia di dichiarare guerra in Ucraina”, ha affermato la fonte dell’SBU.

Un blogger ucraino, noto con lo pseudonimo Nikolayevski Vanyok, ha affermato su Telegram che il bombardamento notturno contro la Russia è stato “probabilmente uno dei più efficaci” della guerra, raggiungendo luoghi “che solitamente non subiscono molti attacchi”.

L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato separatamente che i suoi sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 58 droni di progettazione iraniana lanciati dalla Russia, mentre altri 21 sono stati distrutti con sistemi di interferenza elettronica o si sono schiantati.

Nel frattempo, un funzionario ucraino nella regione di Kharkiv ha dichiarato martedì mattina che un residente di 52 anni della città di Kozachya Lopan è stato ucciso dal fuoco dell’artiglieria russa.

Gli attacchi ucraini notturni giungono in un momento difficile per le forze di Kiev lungo la linea del fronte, in particolare nella regione orientale di Donetsk.

Le autorità cittadine di Pokrovsk, principale obiettivo della Russia nella regione, hanno ribadito martedì l’appello ai residenti rimasti a fuggire dalla città, dove vivevano circa 60.000 persone prima dell’invasione russa nel febbraio 2022.