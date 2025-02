Ucraina: 7 bambini feriti. 4 scuole colpite negli ultimi giorni

Dichiarazione di Munir Mammadzade, Rappresentante dell’UNICEF in Ucraina

AgenPress. “Sono sconvolto dai continui attacchi che colpiscono aree fortemente popolate e che uccidono e feriscono molte persone, compresi i bambini. Ieri, a Poltava, secondo le notizie, tre bambini sono stati feriti da un missile che ha colpito un edificio residenziale. Questa violenza insensata si aggiunge alle notizie di almeno quattro bambini feriti a Kramatorsk, Sumy e Synelnykove negli ultimi giorni. Questi attacchi brutali non causano solo danni fisici e mentali, ma colpiscono lo sviluppo olistico dei bambini.

A Odessa, secondo le notizie, due scuole sono state danneggiate negli ultimi giorni. L’UNICEF ha fornito una protezione antisfondamento per una delle scuole, che ha svolto un ruolo cruciale nel proteggere le aule, garantendo che non ci fossero danni sostanziali all’interno. I bambini sono stati risparmiati perché non erano in classe al momento dell’attacco. Altre due scuole sono state danneggiate a Nikopol e Zaporizhzhia.

L’UNICEF chiede ancora una volta che i bambini siano protetti dai pericoli e che cessino gli attacchi alle infrastrutture su cui fanno affidamento, come scuole, strutture sanitarie, servizi sociali e sistemi energetici.

Colpire aree fortemente popolate con armi esplosive deve essere evitato per il bene di ogni bambino e di ogni civile. Dopo quasi tre anni di guerra incessante, i bambini hanno bisogno di una pace duratura. Una pace in cui ogni bambino possa realizzare i propri diritti. Una pace in cui siano al sicuro, nutriti e messi in condizione di riprendersi dagli orrori della guerra e di svilupparsi, imparare e crescere di nuovo”.