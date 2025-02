Matteo Salvini: “I Patrioti dimostreranno di essere pronti a governare in tutto il continente”

AgenPress. Grazie Madrid! Abbiamo il dovere di unire le forze, senza divisioni inutili, di lavorare insieme, di costruire un’alternativa credibile a questa Europa fallita. I Patrioti dimostreranno di essere pronti a governare in tutto il continente.

Riporteremo la sovranità agli Stati nazionali, combatteremo le follie green e l’insostenibile immigrazione illegale e le ONG truffaldine, difenderemo le nostre radici, le nostre imprese, la libertà di parola e tutte le libertà, lotteremo per la pace e per un’Europa più giusta. Nell’amicizia con Donald Trump e nella ammirazione per il nuovo corso americano.

E’ quanto dichiara, in una nota, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla kermesse dei Patrioti di Madrid.