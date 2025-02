Calcio. Venezia – Roma, proiettato spot del SAP contro violenza negli stadi

PAOLONI, SCELTA IMPORTANTE, SOPRATTUTTO DOPO ASSALTO TRENO DEL 1° FEBBRAIO

AgenPress. “Apprezziamo molto la decisione di proiettare oggi il video prodotto dal SAP per istituire una Giornata contro la violenza negli stadi in memoria dell’Ispettore Filippo Raciti, ucciso il 2 febbraio del 2007 davanti allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania durante disordini scoppiati tra ultras.

Una scelta che assume ancora più valore a seguito degli scontri avvenuti nel post partita Udinese-Venezia, poco più di una settimana fa”. Sono le parole del Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, dopo che in occasione della partita Venezia-Roma, sul maxischermo dello Stadio Pier Luigi Penzo, è stata proiettata la campagna di sensibilizzazione prodotta dal Sindacato Autonomo di Polizia.

“Affinché questi fenomeni di violenza possano essere vinti insieme – ha aggiunto il Segretario Provinciale del SAP di Venezia, Giorgio Pavan – è estremamente importante che anche le società calcistiche prendano le distanze da episodi del genere e per questo abbiamo molto apprezzato il gesto del Venezia Football Club”.

Il video proiettato oggi è stato realizzato dal SAP proprio perché, come ribadito dal Segretario Generale, “lo sport è, e deve rimanere, un momento di condivisione, di fratellanza, di solidarietà e di rispetto per il prossimo, a prescindere da chiunque si tifi, dalla razza o dalla religione di atleti e tifosi. Lo sport deve unire e non dividere: lo sport è vita!”.

Ad accogliere favorevolmente l’iniziativa del SAP, tra gli altri, è stata anche la Lega Serie A, che, in occasione del 23° turno di Campionato, ha trasmesso lo spot sui maxischermi degli stadi di Serie A.

Inoltre, dal 31 gennaio al 3 febbraio, in televisione, ad ogni fischio d’inizio, è apparso il banner #noallaviolenzaneglistadi LO SPORT È VITA!, accompagnato dal logo del Sindacato.