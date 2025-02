Suicidio assistito, Baldassarre (Lega): “La Toscana apre al caos normativo su un tema delicato”

AgenPress. “La legge approvata dalla Toscana sul suicidio assistito è probabilmente incostituzionale e sarà oggetto di mille ricorsi. Un tema così delicato non dovrebbe essere regolato in modo frammentato dalle singole Regioni, creando solo confusione normativa e rischi per le persone più fragili.

Invece di potenziare l’assistenza e le cure palliative, queste sì di competenza delle Regioni, si è deciso di aprire una pericolosa strada che alimenterà solo incertezze e divisioni, senza offrire vere risposte a chi soffre.”

Così Simona Baldassarre, Responsabile Dipartimento Famiglia della Lega.