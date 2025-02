Romano (NM): “Al via le audizioni su conto corrente di base. Strumento a difesa dei cittadini”

AgenPress. Inizieranno questa settimana – con Adusbef – le audizioni in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati sulla proposta di legge per il conto corrente di base. E’ un grande traguardo – commenta l’on Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati e primo firmatario del testo – perchè il conto corrente di base è uno strumento a difesa dei cittadini, garanzia di una piena cittadinanza per quello che riguarda i rapporti bancari.

Il testo prevede che gli istituti di credito non possano più chiudere conti correnti con saldi attivi se non per gravi e documentati motivi, nè possano rifiutarsi di aprirli.

‘Questa proposta di legge – prosegue Romano – vuole rappresentare un’efficace risposta alla chiusura unilaterale e immotivata del conto corrente bancario, sovente in presenza di saldi attivi. Un testo che, peraltro, rispetta le direttive europee su antiricilaggio e antiterrorismo.

Il conto corrente bancario oggi è un indispensabile strumento di cittadinanza attiva e va garantito a chiunque, in quanto essenziale per poter esercitare i propri diritti e le proprie prerogative. Cosi facendo, abbiamo raccolto le segnalazioni di imprese, cittadini e associazioni di settore che ci hanno segnalato migliaia di casi di chiusura di conti correnti, e del rischio annesso che tantissimi utenti possano uscire da un circuito di legalità.