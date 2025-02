Zelensky. Droni russi colpiscono una centrale elettrica nell’Oblast di Mykolaiv lasciando oltre 100.000 ucraini al freddo

AgenPress – Gli attacchi aerei russi nelle prime ore del 16 febbraio hanno scosso l’Ucraina meridionale, lasciando oltre 100.000 residenti nell’oblast di Mykolaiv senza riscaldamento. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky.

“Questo non ha alcuna relazione con l’azione militare e la situazione sul fronte. Questo dimostra ancora una volta che i russi stanno combattendo contro il nostro popolo, contro la vita in Ucraina”, ha scritto Zelensky degli attacchi sul suo canale Telegram.

Il governatore dell’Oblast di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha scritto in precedenza che l’attacco alla regione ha coinvolto nove droni Shahed, le cui esplosioni e i cui detriti hanno danneggiato cinque grattacieli e ferito un uomo di 64 anni.

“Ciò è stato fatto deliberatamente per lasciare le persone senza riscaldamento a temperature sotto lo zero e creare una catastrofe umanitaria”, ha scritto il Primo Ministro Denys Shmyhal, il quale ha affermato che poco prima delle 13:00, ora di Kiev, 46.000 persone erano ancora senza riscaldamento.

Radio Free Europe ha pubblicato un video dalle zone di Mykolaiv colpite, che mostra centri commerciali con i muri demoliti e negozi con le vetrine distrutte.

L’Ucraina ha recentemente avuto una tregua dai continui attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche civili grazie a un inverno insolitamente caldo. Si prevede che le temperature notturne scenderanno a -9° Celsius a Mykolaiv.

La stessa notte, la Russia ha lanciato un totale di 143 droni, di cui l’aeronautica militare ucraina ha dichiarato di averne abbattuti 95. Altri quaranta e due missili balistici russi hanno mancato i loro obiettivi, secondo il conteggio ufficiale.

Secondo quanto riportato da funzionari locali, diversi civili anziani nelle oblast’ di Kherson e Kharkiv sono rimasti feriti nel corso dell’ampia campagna aerea russa di ieri sera.

“Naturalmente, le squadre di riparazione stanno lavorando attivamente – aggiunge il leader ucraino – per ripristinare il riscaldamento a Mykolaiv. Continueremo a collaborare con i nostri partner per rafforzare le difese contro tali attacchi. E tutti i partner devono lavorare attivamente a tutti i livelli per impedire che la Russia prolunghi questa guerra o renda permanente la minaccia alla vita. Dobbiamo fare pressione sulla Russia affinché raggiunga la pace. Il recente attacco al rifugio della centrale nucleare di Chernobyl, questo attacco a Mykolaiv, tutti gli altri attacchi russi simili dovrebbero portare a una forte reazione, a una forte interazione tra noi – tutti i partner – e a lavorare insieme per costringere la Russia alla pace”.

